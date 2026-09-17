Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı

Duangngern, 219 liraya aldığı iki parçayı toplam 104 bin 725 bahta, yaklaşık 152 bin liraya sattı. Kısa süre önce motosikleti çalınan taksi şoförü, elde ettiği parayla işine devam edebilmek için yeni bir araç satın aldığını söyledi.