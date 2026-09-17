Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı

Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı

İkinci el pazarında gözüne çarpan kutu ve bilezik için yalnızca 219 lira ödedi. Sahte olduğunu düşündüğü parçaları kuyumcuya götürünce gerçek ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
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Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı - Resim: 1

Tayland’da taksicilik yapan 45 yaşındaki Chokcherd Duangngern’in ikinci el pazarından yaptığı alışveriş, beklemediği bir kazanca dönüştü.

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Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı - Resim: 2

Duangngern, Rangsit’te tren yolu yakınında kurulan ikinci el pazarını gezerken mat görünümlü bir kutu ile dikkatini çeken bir bilezik buldu.

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Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı - Resim: 3

Kutuyu 100 bahta, sahte olduğunu düşündüğü bileziği ise yalnızca 50 bahta satın aldı. İki parça için cebinden toplam 150 baht, yaklaşık 219 lira çıktı.

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Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı - Resim: 4

Ancak aldığı parçaların görüntüsü aklında soru işareti bıraktı. Duangngern, kız arkadaşıyla birlikte kutu ve bileziği kontrol ettirmek için bir kuyumcunun yolunu tuttu.

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Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı - Resim: 5

Kuyumcuda özel cihazlarla yapılan test, alışverişin gerçek değerini ortaya çıkardı. 156,88 gramlık kutunun gerçek gümüş olduğu belirlendi ve 9 bin 844 baht değer biçildi.

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Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı - Resim: 6

Asıl sürpriz ise bilezikte yaşandı. 24,30 gram ağırlığındaki parçanın sahte olmadığı, yüzde 80-90 saflıkta gerçek altın olduğu tespit edildi. Kuyumcu yalnızca bilezik için 94 bin 881 baht ödedi.

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Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı - Resim: 7

Duangngern, 219 liraya aldığı iki parçayı toplam 104 bin 725 bahta, yaklaşık 152 bin liraya sattı. Kısa süre önce motosikleti çalınan taksi şoförü, elde ettiği parayla işine devam edebilmek için yeni bir araç satın aldığını söyledi.

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