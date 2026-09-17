Tayland’da taksicilik yapan 45 yaşındaki Chokcherd Duangngern’in ikinci el pazarından yaptığı alışveriş, beklemediği bir kazanca dönüştü.
Bit pazarından 219 liraya aldığı bileziği kuyumcuya götürdü: Değeri dudak uçuklattı
İkinci el pazarında gözüne çarpan kutu ve bilezik için yalnızca 219 lira ödedi. Sahte olduğunu düşündüğü parçaları kuyumcuya götürünce gerçek ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Duangngern, Rangsit’te tren yolu yakınında kurulan ikinci el pazarını gezerken mat görünümlü bir kutu ile dikkatini çeken bir bilezik buldu.
Kutuyu 100 bahta, sahte olduğunu düşündüğü bileziği ise yalnızca 50 bahta satın aldı. İki parça için cebinden toplam 150 baht, yaklaşık 219 lira çıktı.
Ancak aldığı parçaların görüntüsü aklında soru işareti bıraktı. Duangngern, kız arkadaşıyla birlikte kutu ve bileziği kontrol ettirmek için bir kuyumcunun yolunu tuttu.
Kuyumcuda özel cihazlarla yapılan test, alışverişin gerçek değerini ortaya çıkardı. 156,88 gramlık kutunun gerçek gümüş olduğu belirlendi ve 9 bin 844 baht değer biçildi.
Asıl sürpriz ise bilezikte yaşandı. 24,30 gram ağırlığındaki parçanın sahte olmadığı, yüzde 80-90 saflıkta gerçek altın olduğu tespit edildi. Kuyumcu yalnızca bilezik için 94 bin 881 baht ödedi.
Duangngern, 219 liraya aldığı iki parçayı toplam 104 bin 725 bahta, yaklaşık 152 bin liraya sattı. Kısa süre önce motosikleti çalınan taksi şoförü, elde ettiği parayla işine devam edebilmek için yeni bir araç satın aldığını söyledi.