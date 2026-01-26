Yeniçağ Gazetesi
Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı

Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı

Daha genç ve sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşmak aslında sanıldığından çok daha pratik olabilir. Bir estetik cerrahın önerdiği basit cilt bakım rutini, günde sadece 10 dakikanızı ayırarak cildinizde gözle görülür bir fark yaratmanıza yardımcı olabilir.

Hande Karacan
Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı - Resim: 1

Uzmanlara göre, bu rutindeki beş temel adım doğru ve düzenli şekilde uygulandığında cilt görünümünde 3 ila 5 yıllık bir gençleşme sağlanabiliyor.

Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı - Resim: 2

Estetik cerrah Dr. Matthew Nykiel, herhangi bir cerrahi işlem gerektirmeden cildi daha canlı ve taze göstermeye yardımcı olan günlük bakım önerilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Nykiel’e göre, doğru ürünlerle oluşturulan basit bir bakım düzeni kişiyi birkaç yıl daha genç gösterebilir.

Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı - Resim: 3

Rutinin ilk aşamasında, parfüm ve renklendirici içermeyen, cilde nazik bir yüz temizleyici kullanılması öneriliyor. Ardından, cildin doğal dengesini korumaya destek olan pH dengeli bir tonik ile bakım devam ediyor.

Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı - Resim: 4

Dr. Nykiel, bakım rutinine glikolik asit ve retinoik asit gibi güçlü aktif içeriklerin de eklenebileceğini ancak bu ürünlerin mutlaka çok küçük miktarlarda, bezelye tanesi kadar uygulanması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı - Resim: 5

Bir sonraki adımda, yine parfüm ve boya içermeyen bir nemlendiriciyle cildin nem seviyesinin korunması hedefleniyor. Rutinin son ve en önemli aşamasında ise güneş koruyucu kullanımı yer alıyor. Uzmanlara göre UV ışınları, cilt yaşlanmasının başlıca nedenleri arasında bulunuyor.

Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı - Resim: 6

Dr. Nykiel, bu bakım adımlarının düzenli olarak uygulanması halinde 3 ila 5 yıl daha genç bir cilt görünümünün mümkün olduğunu ifade ediyor. Dermatolog, güçlü içerikli ürünlerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini belirterek yanlış uygulamaların ciddi cilt hasarına ve yanıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı - Resim: 7

Uzman, cilt bakım rutinini değiştirmek isteyenlerin dermatoloğa danışmadan aktif içerikleri tek başına kullanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Haber Merkezi
