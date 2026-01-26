Uzmanlara göre, bu rutindeki beş temel adım doğru ve düzenli şekilde uygulandığında cilt görünümünde 3 ila 5 yıllık bir gençleşme sağlanabiliyor.
Bisturi yok, filtre yok: Daha genç görünmenin 5 altın adımı
Daha genç ve sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşmak aslında sanıldığından çok daha pratik olabilir. Bir estetik cerrahın önerdiği basit cilt bakım rutini, günde sadece 10 dakikanızı ayırarak cildinizde gözle görülür bir fark yaratmanıza yardımcı olabilir.Derleyen: Hande Karacan
Estetik cerrah Dr. Matthew Nykiel, herhangi bir cerrahi işlem gerektirmeden cildi daha canlı ve taze göstermeye yardımcı olan günlük bakım önerilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Nykiel’e göre, doğru ürünlerle oluşturulan basit bir bakım düzeni kişiyi birkaç yıl daha genç gösterebilir.
Rutinin ilk aşamasında, parfüm ve renklendirici içermeyen, cilde nazik bir yüz temizleyici kullanılması öneriliyor. Ardından, cildin doğal dengesini korumaya destek olan pH dengeli bir tonik ile bakım devam ediyor.
Dr. Nykiel, bakım rutinine glikolik asit ve retinoik asit gibi güçlü aktif içeriklerin de eklenebileceğini ancak bu ürünlerin mutlaka çok küçük miktarlarda, bezelye tanesi kadar uygulanması gerektiğini özellikle vurguluyor.
Bir sonraki adımda, yine parfüm ve boya içermeyen bir nemlendiriciyle cildin nem seviyesinin korunması hedefleniyor. Rutinin son ve en önemli aşamasında ise güneş koruyucu kullanımı yer alıyor. Uzmanlara göre UV ışınları, cilt yaşlanmasının başlıca nedenleri arasında bulunuyor.
Dr. Nykiel, bu bakım adımlarının düzenli olarak uygulanması halinde 3 ila 5 yıl daha genç bir cilt görünümünün mümkün olduğunu ifade ediyor. Dermatolog, güçlü içerikli ürünlerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini belirterek yanlış uygulamaların ciddi cilt hasarına ve yanıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Uzman, cilt bakım rutinini değiştirmek isteyenlerin dermatoloğa danışmadan aktif içerikleri tek başına kullanmaması gerektiğinin altını çiziyor.