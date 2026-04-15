Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,53 artışla 16.540,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.563,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 16.556,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik artan umutlar iyimserliği desteklerken, ABD’de üretici enflasyonunun hız kazanması savaşın olumsuz etkilerinin makroekonomik verilere yansımayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD’de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.