BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 473,75 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 178 milyar lira olarak gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 4,63, holding endeksi ise yüzde 2,90 artış gösterdi.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en güçlü performansı yüzde 7,43 ile madencilik sektörü sergiledi.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini açıklamasının ardından gerileyen petrol fiyatları ve yükselen risk iştahı sayesinde pozitif bir görünüm sergilerken, yatırımcıların dikkati yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de küresel iyimserliğe paralel olarak genele yayılan alımlarla günü pozitif tamamladı.

Bu arada Halkbank, ABD'de 2019'dan beri süren ceza davasının uzlaşma yoluyla bitirilmesi amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini açıkladı.Yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi, ocak ayında aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 1,8 geriledi.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yarın yurt içinde perakende satış verileri, yurt dışında ise Japonya ÜFE, Almanya ve ABD enflasyon rakamları, haftalık mortgage başvuruları ile federal bütçe dengesinin izleneceğini belirterek, teknik olarak BIST 100'de 13.300 ve 13.400 puanların direnç, 13.100 ile 13.000 puanların destek seviyeleri olduğunu ifade etti.