Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 375,59 puan ve yüzde 2,96 artışla 13.077,58 puana ulaştı.

Toplam işlem hacmi 86,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,60, holding endeksi ise yüzde 2,3 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en güçlü artış yüzde 7,15 ile madencilik sektöründe görüldü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından düşen petrol fiyatları ve yükselen risk iştahı sayesinde olumlu bir görünüm sergiliyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de küresel havaya uyum sağlayarak yaygın alımlarla günün ilk yarısını yükselişle noktaladı.Yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi ocak ayında aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 1,8 geriledi.

Analistler, günün devamında jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu’dan gelecek haber akışının yanı sıra ABD’de ikinci el konut satış verilerinin izleneceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puan direnç, 13.000 ve 12.900 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.