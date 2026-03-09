Endeks, önceki kapanışa kıyasla 90,81 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 168,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 1,01 düşüş gösterdi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile ticaret olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile spor sektörü oldu.Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki keskin yükselişlerin ekonomik yavaşlamaya ve enflasyonist baskılara yol açabileceği endişeleri hâkimken, BIST 100 de dünya borsalarına paralel olarak satıcılı bir gün geçirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 12 Mart Perşembe günü açıklayacağı "Ocak 2026 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketinde, ekonomistler cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında Japonya büyüme verileri, Almanya dış ticaret dengesi ve ABD ikinci el konut satışlarının izleneceğini vurguladı.

Teknik olarak BIST 100'de 12.600 ve 12.500 puan destek, 12.800 ile 12.900 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.