Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,29 puan ve yüzde 0,84'lük düşüşle 13.714,80 seviyesine indi.

Toplam işlem hacmi 117,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi ise yüzde 0,46 yükseldi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 7,67 ile madencilik sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümet kapanma riskinin devam etmesi, Fed başkanlığı için olası adaylara dair gelişmeler ve şirket bilançolarından gelen sinyaller nedeniyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif tamamladı.Makroekonomik alanda Türkiye'nin 2025 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 6,2 yükselerek 365 milyar 370 milyon dolara ulaştı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Aralık 2025'te aylık yüzde 0,78, yıllık yüzde 35,11 artış kaydetti.

Analistler, günün devamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için açıklayacağı adayın yanı sıra özellikle ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 seviyelerinin destek, 13.800 ile 13.900 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.