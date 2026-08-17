Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 14.050 seviyelerini görmesinin ardından gelen tepki alımlarına rağmen günü düşüşle tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,20 puan azalarak yüzde 0,28 değer kaybetti ve günü 14.132,06 puandan tamamladı. Borsada toplam işlem hacmi ise 165,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Günün kapanışında bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi ise yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,19 ile finansal kiralama, faktoring olurken, en fazla gerileyen sektör endeksi yüzde 3,38 ile inşaat oldu.

BORSADA ORTA DOĞU GELİŞMELERİ TAKİP EDİLDİ

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı yer aldı.

BIST 100 endeksi gün içinde 14.050 seviyelerine kadar gerilerken, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını sınırladı. Ancak endeks, günün genelindeki dalgalı seyrin ardından kapanışı satıcılı gerçekleştirdi.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan destek, 14.300 ve 14.400 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.