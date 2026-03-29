Borsa İstanbul'da geçen hafta sert satışların hakim olduğu bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,68 değer kaybederek 12.698,19 puandan kapattı. Yatırımcılar için zorlu geçen haftada altın da gerilerken, döviz kurları ise sınırlı yükseliş gösterdi.

Endeks hafta içinde en düşük 12.601,60 puanı, en yüksek ise 13.168,16 puanı gördü. Haftalık kapanışla birlikte Borsa İstanbul ve altın yatırımcısına kaybettirirken, döviz tarafı sınırlı da olsa pozitif ayrıştı.

ALT ENDEKSLERDE DE ZAYIF PERFORMANS

Hafta boyunca alt endeksler de genel olarak düşüş yaşadı:

Mali endeks yüzde 1,63 gerileyerek 17.723,75 puana indi.

Hizmetler endeksi yüzde 1,06 kayıpla 11.762,06 puana geriledi.

Sanayi endeksi yüzde 2,86 düşüşle 15.984,69 puana indi.

Teknoloji endeksi ise yüzde 1,97 kayıpla 39.720,98 puana düştü.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Borsada bu hafta en dikkat çeken yükseliş Ral Yatırım Holding'de (RALYH) yaşandı. Hisse, yüzde 52,69 getiriyle haftanın en çok kazandıranı oldu ve fiyatı 213 TL seviyesine çıktı.

İkinci sırada Tekfen Holding (TKFEN) yer aldı. Hisse yüzde 22,97 yükselişle 97,70 TL'den kapandı.

Üçüncü sırada ise Astor Enerji (ASTOR) bulunuyor. Hisse yüzde 9,93 değer kazanarak 205,90 TL seviyesinden işlem gördü.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Haftanın en sert düşüşü Reeder Teknoloji'de (REEDR) görüldü. Hisse yüzde 20,04 değer kaybederek 7,14 TL'ye geriledi.

İkinci en büyük kaybı Efor Yatırım (EFOR) yaşadı. Hisse yüzde 18,26 düşüşle 9,22 TL oldu.

Üçüncü sırada Türkiye Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri (TRMET) yer aldı. Hisse yüzde 16,57 kayıpla 120,30 TL seviyesine indi.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Piyasa değeri sıralamasında ASELSAN zirvede yer aldı. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon 508 milyar lira olarak hesaplandı.

Listede ikinci sırada Enka İnşaat (554,7 milyar lira), üçüncü sırada ise Garanti BBVA (531,3 milyar lira) bulunuyor.