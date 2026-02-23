Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 yükselişle 14.061,71 puandan kapattı.Endeks önceki kapanışa kıyasla 127,66 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 189,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,14 ile ulaştırma sektörü oldu.Küresel piyasalarda ABD’de bazı tarifelerin Yüksek Mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunmasının ardından gelen ticaret politikası haberleri fiyatlamaları etkilerken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yaygın alımlarla günü 14.000 puanın üzerinde pozitif bir görünümle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık-yükümlülük verilerinin, yurt dışında ise ABD’de konut fiyat endeksi, İngiltere’de BoE Başkanı Andrew Bailey’in konuşması ve Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması gibi önemli gündem maddelerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç, 13.900 ile 13.800 puanların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.