BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 172,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,80 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,83 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki çatışmalara diplomatik çözüm bulunacağına dair umutların artmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de Orta Doğu’daki müzakerelere ilişkin iyimserliğin etkisiyle günü pozitif seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı G20 ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Washington’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in temaslarına çevrildi.

Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (İstanbul North Rail Crossing Project-INRAIL) kapsamında Dünya Bankasından temin edilen 1,67 milyar avroluk finansmana yönelik anlaşmaya imza attı.Bununla birlikte yurt içinde açıklanan verilere göre, Hazine nakit dengesi geçen ay 279 milyar 578 milyon lira açık verdi.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin ve İngiltere’de büyüme, Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.