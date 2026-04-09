BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 182,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,40 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu’da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin belirsizliklerin enerji arzı endişelerini artırmasıyla karışık bir görünüm sergiledi. Yatırımcıların odağı petrol fiyatları, enflasyon görünümü ve ABD’de açıklanan makroekonomik verilere çevrildi.

Orta Doğu’daki ateşkese ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bunun ateşkes anlaşmasının bir parçası olmadığını ve “asla böyle bir söz vermediklerini” belirtti.

Öte yandan ABD’de ekonomi 2025’in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü. Şubat ayına ilişkin PCE fiyat endeksi ise aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,0 arttı.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Japonya’da ÜFE, Çin’de ÜFE ve enflasyon, ABD’de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ile dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek seviyeleri olduğunu kaydetti.