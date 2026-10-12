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Kaynak: AA

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 12.265,98 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftaya da pozitif başlangıç yaptı.

BIST 100 endeksi, haftanın ilk açılış seansında önceki kapanışa göre 11,25 puan ve yüzde 0,09 artış göstererek 12.277,24 puana yükseldi.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLER

Yeni haftanın ilk dakikalarında sektör endekslerinde ayrışmalar dikkat çekti. Bankacılık endeksi güne yüzde 0,17 değer kazanarak başlarken, holding endeksi ise yüzde 0,27 oranında gerileme kaydetti.

DIŞ PİYASALARIN ETKİSİ VE KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Küresel piyasalarda, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan olumlu havaya rağmen Orta Doğu'daki çatışma risklerinin sürmesi nedeniyle temkinli bir iyimserlik hakim.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bugün veri gündeminin sakin kalacağını belirten piyasa analistleri, BIST 100 endeksinde teknik takip seviyelerini paylaştı. Analizlere göre:

Teknik direnç seviyeleri: 12.400 ve 12.500 puan

Teknik destek seviyeleri: 12.100 ve 12.000 puan