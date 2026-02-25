BIST 100 endeksi, saat 13.00 seviyelerinde önceki kapanışa göre 173,41 puan ve yüzde 1,23 değer kaybıyla 13.877,42 puana geriledi.

Günün ilk yarısındaki toplam işlem hacmi 87,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydederken, holding endeksi yüzde 2,65 oranında düşüş gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile spor sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 6,65 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi ve teknoloji yatırımlarına yönelik olumlu açıklamaları risk iştahını desteklese de, BIST 100 endeksi genele yayılan satış baskısıyla günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Analistler, günün kalan bölümünde ABD’de haftalık mortgage başvurularının izleneceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 seviyelerinin destek, 14.000 ile 14.100 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını belirtti.