Dün alış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 3,16 değer kazancıyla 13.831,09 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 21,71 puan ve yüzde 0,16 gerileyerek 13.809,39 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile turizm olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,66 ile madencilik sektörü oldu.Küresel piyasalar, ABD’de hükümetin kısmi kapanma ihtimalinin sürmesi, Fed başkanlığına ilişkin aday tartışmaları ve şirket bilançolarından gelen karışık sinyaller nedeniyle haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izledi.

Bugün ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için adayını açıklaması bekleniyor.Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün duyuracağını açıkladı. Adaylar arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerinin; yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi’nde işsizlik oranları ile büyüme rakamlarının, ABD’de ise başta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puan direnç, 13.600 ve 13.500 puan ise destek seviyeleri olarak takip ediliyor.