Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 129,58 puan ve yüzde 0,95 artış kaydederek 13.750,54 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,58 oranında prim yaptı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile metal ana sanayi olurken, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile turizm sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin dayanıklılığını gösteren makro verilerin desteğiyle olumlu bir görünüm sergiliyor. Yurt içinde BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yaygın alımlarla pozitif tamamladı ve 13.926,55 puanı test ederek tarihi zirvesini yeniledi.Yurt içinde ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,67 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak ölçüldü.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak TÜFE’sinin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını öngörmüştü.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi; bu yıl sepette 428 madde ve 972 madde çeşidi yer alacak.

Analistler, günün devamında veri akışının zayıf olacağını, küresel siyasi ve jeopolitik gelişmelerin izleneceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.950 seviyeleri direnç, 13.550 ile 12.450 puan ise destek olarak öne çıkıyor.