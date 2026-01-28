Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününde güçlü alımların etkisiyle yükselişini sürdürerek rekor seviyeden kapanış yaptı. Endeks, önceki kapanışa göre 300,45 puan artarak günü yüzde 2,29 değer kazancıyla tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 240,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gün boyunca alımların genele yayılmasıyla BIST 100 endeksi 13.512,42 puanı görerek yeni bir zirveye ulaştı ve kapanışı da bu seviyelere yakın gerçekleştirdi.

Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi ise yüzde 3,25 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 4,36 ile kimya, petrol ve plastik sektöründe görülürken, en fazla kayıp yüzde 0,74 ile tekstil ve deri sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) akşam saatlerinde açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer aldı. Bu beklenti, yurt içi piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.