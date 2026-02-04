Günün ilk yarısında satış ağırlıklı hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,08 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 13.866,24 puana indi.

Toplam işlem hacmi 90,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 prim yaptı.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,68 ile elektrik olurken, en çok gerileyen bankacılık sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odak noktası haline gelirken, yurt içinde BIST 100 endeksi 14.000 seviyesini test ederek 13.998,18 puanla rekor yenilemesinin ardından gelen satışlarla günün ilk yarısını negatif kapattı.

Analistler, günün kalan bölümünde yurt içinde reel efektif döviz kuru ile TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun, yurt dışında ise ABD ADP özel sektör istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini belirterek, teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanların destek, 14.000 ve 14.100 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.