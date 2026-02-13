Yükseliş eğilimiyle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 9,47 puan ve yüzde 0,07 değer kazancıyla 14.189,96 seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile ulaştırma olurken, en çok gerileyen yüzde 1,55 ile metal ana sanayi sektörü oldu.

Küresel piyasalarda yapay zeka ve teknoloji hisselerine dair endişelerin yeniden canlanması satış dalgasını tetiklerken, bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların ana odağı haline geldi. Yurt içinde BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını pozitif bir performansla tamamlayarak 14.320,87 puana ulaşmış ve yeni rekor kırmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre, Aralık 2025’te cari işlemler hesabı 7 milyar 253 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 691 milyon dolar açık verdi. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ise TÜFE’de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23’ten yüzde 24,11’e revize edildi.

AA Finans’ın “Aralık 2025 Ödemeler Dengesi” beklenti anketinde ekonomistler, cari işlemler açığının 5 milyar 362 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

Analistler, günün devamında ABD enflasyon verilerinin izleneceğini vurgularken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 seviyelerinin direnç, 14.000 ile 13.800 puanların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.