Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 121,67 puan ve yüzde 0,94 düşüşle 12.842,20 puana indi.

Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,39 ile orman kağıt basım olurken, en fazla düşen ise bankacılık endeksi oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar ve Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel düşüşle tamamladı.

Analistler, günün kalan bölümünde ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu ifade etti.