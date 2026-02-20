Öğleden önceki işlemlerde satış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,72 puan ve yüzde 0,24 düşüşle 13.771,49 seviyesine indi.Toplam işlem hacmi 76,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,92 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok gerileyen holding ve yatırım ortaklıkları oldu.Yurt içi verilere göre Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2025 yılı 4. çeyrek itibarıyla eksi 324,9 milyar dolar olarak açıklandı.Reel Kesim Güven Endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla 2,5 puan artarak 104,1’e çıktı. İmalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise aynı dönemde 0,6 puan düşerek yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün kalan bölümünde ABD büyüme verilerinin yanı sıra özellikle Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini ifade ederken; teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.