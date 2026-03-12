Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,65 yükselişle 13.286,12 puandan kapattı.Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 85,74 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi %2,01 gerilerken, holding endeksi %1,19 yükseldi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,45 ile kimya, petrol, plastik oldu; en çok kaybettiren ise bankacılık sektörü olarak kayıtlara geçti.Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş ve ABD enflasyonuna dair süregelen belirsizlikler nedeniyle olumsuz bir görünüm sergiliyor. Orta Doğu’daki devam eden çatışmalar fiyatlamaları etkiliyor, bu da petrol piyasasındaki dalgalanmaların hisse senedi piyasalarına negatif yansımasına neden oluyor.

BIST 100 endeksi ise TCMB’nin faiz kararı sonrası küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak günü alıcılı tamamladı.TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) %37 seviyesinde sabit tuttu.Faiz kararının yanı sıra açıklanan verilere göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı ocak ayında 6 milyar 807 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji kalemleri hariç tutulduğunda ise 1 milyar 228 milyon dolarlık açık oluştu. TCMB’nin brüt rezervleri, 6 Mart haftasında önceki haftaya göre 12 milyar 782 milyon dolar azalarak 197 milyar 478 milyon dolara indi.

Analistler, Orta Doğu’dan gelecek gelişmeler ile küresel petrol fiyatlarının izleneceğini belirtirken, yarın yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD’de PCE Fiyat Endeksi öncülüğündeki yoğun veri akışının takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100’de 13.400 ve 13.500 seviyeleri direnç, 13.200 ile 13.100 puanlar ise destek olarak öne çıkıyor.