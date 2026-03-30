Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,13 oranında azalarak 12.681,33 puana geriledi.Toplam işlem hacmi 45,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 prim yaptı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,86 ile kimya petrol plastik olurken, en fazla düşen ise yüzde 1,54 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalarda Orta Doğu'da yeniden artan riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle negatif bir hava hakimken, BIST 100 endeksi güne pozitif başlamasına rağmen günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel düşüşle tamamladı.Yurt içinde açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi mart ayında aylık bazda yüzde 2,8 azalarak 97,9 seviyesine indi.

Analistler, günün kalan bölümünde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Almanya enflasyon verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu dile getirdi.