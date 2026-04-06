Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,41 puan ve yüzde 1,15 artışla 13.085,76 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 68,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,36 ile inşaat olurken, tek değer kaybeden sektör yüzde 0,05 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin haber akışı ile enerji fiyatları yakından izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün kalan bölümünde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanların direnç, 13.000 ve 12.900 puanların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.