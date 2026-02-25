Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 kayıpla 14.050,83 puandan kapattı.

Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 1,21 puan ve yüzde 0,01 gerileyerek 14.049,62 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybeden yine holding sektörü oldu.Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke ekonomisi ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına yönelik açıklamaları risk iştahını desteklerken, dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen bilançosu yatırımcıların merceğine oturdu.

Açıklanacak mali sonuçlar teknoloji sektörü için belirleyici bir sinyal niteliği taşıyor; üst yönetimin vereceği mesajlar da büyük önem arz ediyor.Analistler, yurt içinde bugün veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin izleneceğini ifade etti.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 seviyeleri destek, 14.200 ile 14.300 puanlar ise direnç konumunda bulunuyor.