Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,19 puan artışla yükseliş eğilimini sürdürdü.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 104,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi: %1,64 yükseldi

Holding endeksi: %0,30 yükseldi



SEKTÖRLERDE SPOR ÖNE ÇIKTI, FAKTORİNG GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en güçlü yükseliş spor hisselerinde görüldü.

En çok yükselen: Spor (%2,16)

En çok düşen: Finansal kiralama faktoring (%2,05)

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki gerileme risk iştahını destekledi.

Ancak enerji maliyetlerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle piyasalar genel olarak karışık bir görünüm sergiliyor.

Bu görünüm Avrupa borsalarında negatif seyre neden olurken, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı.

15.000 SEVİYESİ TEST EDİLDİ

BIST 100 endeksi, gün içinde 15.000 puan seviyesini test ederken, gelen alımlarla birlikte pozitif bölgede kalmayı başardı.

Endeksin özellikle bankacılık hisselerindeki yükselişle desteklendiği dikkat çekti.

UZMANLARDAN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanına ilişkin değerlendirmelerinde jeopolitik gelişmelerin ve ABD verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 için:

Direnç seviyeleri: 15.100 – 15.200

Destek seviyeleri: 14.800 – 14.700



PİYASADA GÖZLER JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Yatırımcılar, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisini yakından izlemeye devam ediyor. BIST 100’deki yön arayışının günün ikinci yarısında da sürmesi bekleniyor.