Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,16 puan ve yüzde 0,8 azalışla 13.063,00 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 60,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybetti.Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,26 ile bilişim olurken, en fazla düşen ise yüzde 2,98 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin endişelerle günün ilk yarısında negatif bir performans sergiliyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), martta 16,9 puan azalarak 159,1 seviyesine gerilerken, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aynı döneme göre 4,1 puan azalarak 100'e indi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.