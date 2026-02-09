Cuma günü satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybıyla 13.521,96 puandan kapattı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,55 puan ve yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi ise yüzde 0,56 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile madencilik olurken, tek gerileyen yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Küresel piyasalar, Japonya’da Başbakan Takaiçi Sanae önderliğindeki Liberal Demokratik Parti’nin (LDP) erken seçimi büyük farkla kazanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle haftaya pozitif başladı. Küresel iyimserliğin yurt içine yansımasıyla BIST 100 endeksi de güne yükselişle giriş yaptı.ABD’de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri piyasaların ana odağında yer alıyor.

Analistler, bu verilerin piyasaların yönünü belirleyebileceğini vurgulayarak, yatırımcıların veriler üzerinden Fed’in gelecek politikalarına dair sinyaller arayacağını ifade etti.Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puan direnç, 13.400 ve 13.300 puan ise destek seviyeleri olarak takip ediliyor.