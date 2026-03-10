Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,71 kayıpla 12.702,00 puandan kapattı.Bugün açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 249,57 puan ve %1,96 artışla 12.951,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi %4,50, holding endeksi ise %1,66 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok gerileyen %1,66 ile kimya, petrol, plastik sektörü oldu.Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini açıklamasının ardından düşen petrol fiyatları ve yükselen risk iştahı sayesinde olumlu bir seyir izliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yakın zamanda sona ereceğine dair iyimser hava, küresel piyasalarda risk algısını azalttı. Trump'ın bu yöndeki açıklaması, uzun süreli savaş endişelerini hafifletip yatırımcı güvenini güçlendirdi.Bu gelişmeler petrol fiyatlarındaki gerilemeyi tetikledi ve enerji maliyetlerindeki baskıdan etkilenen hisse senedi piyasalarına nefes aldırdı.



Diğer yandan Halkbank, ABD'de 2019'dan beri süren ceza davasını uzlaşma yoluyla bitirmek amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalamaya karar verdiğini açıkladı.Söz konusu anlaşma kapsamında banka herhangi bir adli veya idari para cezası ödemeyecek.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim verisinin, yurt dışında ise Almanya dış ticaret dengesi ile ABD ikinci el konut satışlarının izleneceğini ifade etti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puan direnç, 12.900 ile 12.800 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.