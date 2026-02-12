Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 kayıpla 13.787,82 puandan kapattı. Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 7,18 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,12 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren holding sektörüydü.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelen güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed'in faiz indirimlerini daha geç başlatabileceği beklentileriyle karışık bir görünüm hakim.Yurt içinde ise piyasaların dikkati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"na çevrildi.TCMB, geçen yılın dördüncü Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere büyüme verisi, Almanya cari işlemler dengesi ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi önemli göstergelerin izleneceğini vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.700 ile 13.600 puanların ise destek konumunda olduğunu belirtti.