Dün alış ağırlıklı işlem gören endeks, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla 13.078,93 puandan kapattı.Bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 1,93 puan ve yüzde 0,01 artış kaydeden BIST 100, bankacılık endeksinde yüzde 0,73, holding endeksinde yüzde 0,64 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile kimya, petrol, plastik olurken, en çok kaybeden bankacılık sektörü oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle enerji arzındaki risk ve maliyet artışıyla karışık bir görünüm sergiliyor; bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yön belirleyici olacak.Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler risk iştahını baskılarken, çatışmaların yayılması ve yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceği kaygısı güçleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, ardından Küba'nın da düşeceğini öne sürdü.

ABD'nin Küba komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu belirten Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesinde etkili olacaklarını ifade ederek, "İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." şeklinde konuştu.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme verileri, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve özellikle ABD tarım dışı istihdam raporu gibi yoğun gündemin izleneceğini vurguladı.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeks yönünü belirleyeceğini belirten uzmanlar, teknik olarak BIST 100'de 13.100 ve 13.200 seviyelerinin direnç, 13.000 ve 12.900 puanların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.