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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 azalışla 13.590,16 puandan başladı. Cuma günü satış ağırlıklı seyreden endeks, günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 13.694,19 puandan tamamlamıştı.

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 104,03 puan gerilerken bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,93 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile kimya petrol plastik olurken, en çok gerileyen yüzde 1,70 ile elektrik sektörü oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da yeniden artan gerilim, risk iştahını düşürerek satış baskısını artırdı. İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar bölgedeki tansiyonu yükseltirken, diplomatik çözüm beklentileri zayıfladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.540 seviyelerinin destek, 13.600 ve 13.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.