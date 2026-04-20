Geçtiğimiz cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, yüzde 2,72 yükselişle 14.587,93 puandan kapanarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti. Endeks ayrıca 14.601,12 puanla rekor seviyeyi test etmişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise satış baskısı öne çıktı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 125,56 puan düşüş kaydetti. Sektör bazında bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 2,59 ile spor olarak kaydedildi.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda ise haftaya karışık bir görünüm hâkim. Özellikle Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. ABD, İsrail ve İran hattında yükselen tansiyon, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

Geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması küresel piyasalarda güçlü bir ralliye zemin hazırlamıştı. Ancak hafta sonu gelen açıklamalar risk algısını yeniden artırdı.

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı kontrolünün eski haline döndüğünü açıkladı. Öte yandan, ABD tarafı İran’a ait bir kargo gemisine müdahalede bulunulduğunu duyurdu.

BİLANÇO DÖNEMİ VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, bilanço sezonunun başlamasıyla birlikte sektör ve şirket bazlı ayrışmaların daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor.

Bugün veri gündeminin hem yurt içinde hem de yurt dışında sakin olduğunu belirten uzmanlar, piyasa yönü açısından Orta Doğu’dan gelecek haber akışının kritik olacağını vurguluyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 seviyeleri destek, 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.