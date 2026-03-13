Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 13.286,12 puandan kapattıktan sonra bugün açılışta önceki kapanışa göre 32,79 puan ve yüzde 0,25 gerileyerek 13.253,33 seviyesine indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 yükseldi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile spor sektörü olurken, en çok gerileyen yüzde 1,09 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki çatışmalarda kayda değer bir ilerleme kaydedilmemesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle negatif bir görünüm sergiliyor.Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin devam etmesi, İran'ın enerji arzını daha fazla kısıtlayabileceği endişelerini artırıyor. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı iterken borsalarda satış baskısını güçlendiriyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin çözüm umutlarının zayıflaması, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi piyasalarda risk iştahını düşürüyor.Yatırımcılar çatışmanın olası süresini yeniden değerlendirirken riskten kaçınma eğilimi belirginleşti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme adımı bile fiyatlardaki yükselişi ve piyasalardaki endişeleri durduramadı.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının, yurt dışında ise ABD büyüme verisi, Fed'in yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı gibi kritik verilerin takip edileceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan destek, 13.400 ve 13.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.