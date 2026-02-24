Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36'lık düşüşle 14.011,20 puandan başladı.Dün genel olarak alış yönlü hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazancıyla 14.061,71 puandan kapattı.

Bugünkü açılışta ise endeks, önceki kapanış seviyesine kıyasla 50,52 puan ve yüzde 0,36 gerileyerek 14.011,20 puana çekildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi ise yüzde 1,63 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,84 ile turizm olurken, en çok düşen holding sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerindeki sert tutumu ve yapay zekâ kaynaklı kaygıların etkisiyle dalgalı bir görünüm sergiliyor.ABD'deki tarife tartışmaları piyasalar üzerinde baskıyı sürdürmekteyken, Trump'ın, Yüksek Mahkeme'nin ilave gümrük vergilerine ilişkin kararı sonrası "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek vergi oranlarıyla karşılaşabileceğini belirtmesi risk algısını yükseltti.

Jeopolitik cephede, İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakereler tamamlandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve böyle bir niyet taşımadığını ifade etti.

Bu açıklama, ABD-İran hattında olası askeri müdahale endişelerini bir miktar hafifletse de iki ülke arasındaki tansiyon sürmeye devam ediyor.Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık-yükümlülük verilerinin; yurt dışında ise ABD konut fiyat endeksi, BoE Başkanı Bailey ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmaları gibi yoğun veri akışının izleneceğini belirtti.

Jeopolitik gelişmelerin de endeks yönünü etkileyebileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 seviyelerinin destek, 14.200 ile 14.300 puanların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.