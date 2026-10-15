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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,12 puan azalarak 12.070,17 puana geriledi. Endeks günü yüzde 0,40 kayıpla tamamlarken, toplam işlem hacmi 92,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK YÜKSELDİ, FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG GERİLEDİ

Sektör endekslerinde farklı yönlerde hareketler görüldü. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,76 düşüş kaydetti.

Günün en çok kazandıran sektörü bankacılık oldu. En fazla kayıp ise yüzde 4,92 gerileyen finansal kiralama faktoring endeksinde yaşandı.

ABD'DE ÜRETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

Küresel piyasalarda ABD'den gelen enflasyon verileri takip edildi. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylül ayında aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 arttı. Her iki oran da beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Üretici enflasyonu aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de bir gün önce açıklanan ve eylülde tüketici enflasyonunun hızlandığına işaret eden verilerin ardından ÜFE'deki yükseliş de fiyat baskılarının kalıcı olabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin küresel piyasalarda risk iştahını sınırladığı belirtildi.

YARIN PİYASALARDA HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistlere göre yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının eylül ayı konut fiyat endeksi ve ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi izlenecek.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin dış ticaret dengesi ve tüketici enflasyonu ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları da gündemde olacak.

BIST 100'DE 12.000 VE 12.200 PUAN SEVİYELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puan seviyelerini destek, 12.200 ve 12.300 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor.

S&P'NİN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), yarın piyasa kapanışının ardından Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Piyasa beklentisi, kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu “BB-”, not görünümünü ise “durağan” seviyesinde koruması yönünde. Ancak nihai karar, S&P'nin açıklamasıyla netleşecek.