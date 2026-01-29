Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 216,01 puan ve yüzde 1,61 artış kaydederek 13.623,45 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 116,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,06, holding endeksi ise yüzde 1,48 prim yaptı.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık olurken, en çok gerileyen yüzde 0,9 düşüşle taş toprak sektörü oldu.

Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararının ardından ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesi beklentisi ile hükümet kapanma riski küresel risk algısını yükseltiyor ve fiyatlamaları etkiliyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, bankacılık öncülüğünde güçlü bir performans sergileyerek günün ilk yarısını pozitif tamamladı ve 13.638,83 puanı görerek yeni rekor kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 7,7 seviyesine geriledi.

Analistler, günün kalanında yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi ile fabrika siparişleri gibi yoğun veri akışının izleneceğini belirterek; teknik olarak BIST 100'de 13.800 ve 13.900 seviyelerinin direnç, 13.500 ile 12.400 puanların ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.