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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, yeni eğitim-öğretim döneminde okullarına bisikletle ulaşım sağlayan öğrencilere yönelik sürücülere dikkat çağrısında bulundu.

Motorlu araç sürücülerinden trafikte bisiklet kullanan çocuklara karşı daha duyarlı olmalarını isteyen Yavuz, bisiklet kullanımının hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli kazanımlar sağladığına dikkat çekti.

Okula bisikletle giden öğrencilerin kendi sağlıklarına katkı sağlamalarının yanı sıra çevrenin korunmasına, aile ekonomisine ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına da katkıda bulunduğunu belirten Yavuz, özellikle çocukların trafikte güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Yavuz açıklamasında, “Sayın motorlu araç sürücüsü; okuluna ulaşımını bisikletle yaparak hem kendi hem de toplum sağlığına katkı sağlayan, çevreyi koruyan, aile ekonomisine destek veren, trafik oluşturmayan bisikletli öğrencilere dikkat edelim, çocuklarımızı koruyalım” ifadelerini kullandı.

Trafikte bisikletlilere yönelik farkındalığın artırılması çağrısında bulunan Yavuz, “Paylaşalım, anlatalım, farkındalığı hep birlikte oluşturalım” dedi.