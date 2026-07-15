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Kaynak: DHA

Diyarbakır'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, taksinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan sürücünün kullandığı taksi, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. (36)'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Elif A. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.