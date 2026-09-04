Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki evinden dün üç tekerlekli bisikletiyle ayrılan Bilal Aydın'dan bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Bisikletiyle yola çıkmıştı: Bir daha dönemedi: Bilal deden acı haber - Resim : 1

Aydın, yakınları tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde bisikletiyle birlikte kanala düşmüş halde bulundu. Yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bisikletiyle yola çıkmıştı: Bir daha dönemedi: Bilal deden acı haber - Resim : 3

Savcının incelemesinin ardından Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.