Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, bisiklet kullanan 10 yaşındaki bir çocuk su kanalına düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bisikletiyle su kanalına düştü: Faciadan son anda kurtuldu
Kayseri'de bisiklet sürerken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik su kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kanalda su bulunmaması olası bir faciayı engelledi.
Fevzioğlu Mahallesi 541. Sokak'ta bisiklet süren Y.A., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler seferber oldu
İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda küçük çocuk düştüğü kanaldan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Y.A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavi altına alındığı öğrenildi.
Facianın eşiğinden dönüldü
Yetkililer, su kanalının olay sırasında boş olmasının daha büyük bir felaketin önüne geçtiğini belirtti. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.