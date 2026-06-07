Yeniçağ Gazetesi
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Bisikletiyle su kanalına düştü: Faciadan son anda kurtuldu

Kayseri'de bisiklet sürerken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik su kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kanalda su bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

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Bisikletiyle su kanalına düştü: Faciadan son anda kurtuldu - Resim: 1

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, bisiklet kullanan 10 yaşındaki bir çocuk su kanalına düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Bisikletiyle su kanalına düştü: Faciadan son anda kurtuldu - Resim: 2

Fevzioğlu Mahallesi 541. Sokak'ta bisiklet süren Y.A., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Bisikletiyle su kanalına düştü: Faciadan son anda kurtuldu - Resim: 3

Ekipler seferber oldu
İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda küçük çocuk düştüğü kanaldan çıkarıldı.

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Bisikletiyle su kanalına düştü: Faciadan son anda kurtuldu - Resim: 4

Sağlık ekiplerine teslim edilen Y.A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Bisikletiyle su kanalına düştü: Faciadan son anda kurtuldu - Resim: 5

Facianın eşiğinden dönüldü
Yetkililer, su kanalının olay sırasında boş olmasının daha büyük bir felaketin önüne geçtiğini belirtti. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA
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