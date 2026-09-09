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Kaynak: İHA

Aydın’ın Çine ilçesinde 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri; söyleşi, masa tenisi turnuvası ve bisiklet turuyla spor ve sağlıklı yaşamı bir araya getiriyor. "Herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet" temasıyla hayata geçirilecek organizasyonla, kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi ve aktif bir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Program, toplumsal dayanışmayı ve yerel hafızayı ön plana çıkaran zengin bir içerikle vatandaşlarla buluşacak.

SÖYLEŞİ VE MASA TENİSİ TURNUVASIYLA BAŞLIYOR

Etkinlik maratonu, 16 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Su Kafe’de düzenlenecek "Çine’nin Geçmişten Geleceğe Hafızası" başlıklı söyleşi ile start alacak. Kültürel aktarımın ve yerel tarihin ele alınacağı açılışın ardından hareketlilik günleri, 18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek Kurumlararası Masa Tenisi Turnuvası ile sürecek. Turnuva sayesinde farklı kamu ve özel kurum çalışanlarının spor çatısı altında kaynaşması amaçlanıyor.

7'DEN 77'YE HERKES PEDAL ÇEVİRECEK

Haftanın en renkli buluşması ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’da Hükümet Meydanı’ndan başlayacak olan "7’den 77’ye Bisiklet Turu" olacak. Cumhuriyet Oteli güzergahında tamamlanacak ve bisiklet kullanımını teşvik etmeyi hedefleyen yürüyüşün sonunda katılımcılara ikramlar sunulacak. Çine Belediyesi yetkilileri, hareketli yaşam bilincini desteklemek adına tüm ilçe halkını etkinliklere davet etti.