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CHP'li vekilin "Taytla geziyor, böyle vali olmaz" eleştirileri sonrası görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, kararnameyi değerlendirdi.

BirGün gazetesinin haberine göre, yaşanan gelişmeleri eski Vali Mehmet Fatih Çiçekli, üzerindeki giysinin tayt değil, profesyonel bir bisiklet forması olduğunu dile getirdi. Çiçekli, birden fazla spor dalıyla ileri düzeyde ilgilendiğini belirterek sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yaptığını, hatta neredeyse profesyonel olduğunu ifade etti. Yelken, kürek ve bisiklet sporcusu olduğunu dile getiren Çiçekli, bunları profesyonel düzeyde yapmak için elinden geleni yaptığını açıkladı. Üzerindeki kıyafetin de sabahları spor yapmakta kullandığı, spor yaparken giydiği bir spor kıyafeti olduğunu söyleyen Çiçekli, onun dışında normal mesailerinde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmadıklarını ve dolaşmayacaklarını belirtti. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaptıklarını ve bunun açıkça görüleceğini vurgulayan Çiçekli, sporu spor kıyafetiyle yaptıklarını sözlerine ekledi.

Gelecek planlarına dair sorulan soruyu da spordan kopmayacağını belirterek yanıtlayan Çiçekli, pedal çevirmeye devam edeceğini şeklinde konuştu.

Sporu bir imaj çalışması olarak görmediğini, yaşam tarzı haline getirdiğini vurgulayan Çiçekli, geçmişte İstanbul, Ege, Marmara ve Ankara gibi farklı bölgelerde kürek, yelken ve bisiklet branşlarında aktif olduğunu hatırlatarak, sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi olmadığını ifade etti. İstanbul'da kürek çektiğini, Marmara'da ve Ege'de yelken yaptığını, Ankara Karaburun'da bisiklet sürdüğünü belirten Çiçekli, bundan sonra daha çok spor yapacağını açıkladı.

Görev değişikliğini resmi duyuruyla öğrendiğini aktaran Çiçekli, karara saygı duyduğunu belirterek bu kararın büyüklerinin takdiri olduğunu, kendilerinin de bunu takdir buyurduklarını söyledi ve devlet ile milletin var olmasını diledi.

Açıklamasının sonunda geçmişteki bürokratik örneklere atıfta bulunan Çiçekli, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun da benzer engellerle karşılaştığını hatırlatarak çok detaya girmeye ya da özel bir şey söylemeye gerek olmadığını ifade etti. Mesleklerinin duayen isimlerinden Recep Yazıcıoğlu’nun da hayattayken bu ve benzeri nice ithamlara maruz kalmış bir büyükleri olduğunu dile getiren Çiçekli, kendisine Allah'tan rahmet dileyerek onun hala kendileri için bir ilham kaynağı ve güzel bir örnek olduğunu açıkladı. Yazıcıoğlu'nun hayattayken çok benzer, hatta daha beter ithamlarla yüz yüze kalmış bir vali olduğunu söyleyen Çiçekli, onun şimdi hayırla yâd edildiğini ve kendilerinin hala onun ilhamından istifade ettiklerini, kendisinin en büyük ilham kaynakları olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.