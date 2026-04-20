Mehmet Y. yönetimindeki bisiklet ile 24 T 0162 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Mehmet Y.’nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.