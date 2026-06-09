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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, bisiklet kullanan bir kişi aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Ekim Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle ilerleyen 74 yaşındaki Kemal Kocabey, bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Durumu gören vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Kocabey'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kemal Kocabey'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.