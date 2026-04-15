Ülke genelinde havaların ısınmasıyla bisiklet kullanımında da artış gözlemleniyor. Rutin bakım ve temizlik için vatandaşların bisiklet tamircilerine akın etmesi yoğunluklara neden oldu.

Uzun süreler kullanılmayan bisikletlerin muhafaza koşullarına dikkat etmek, ağır bir tablo ile karşılaşılmaması için kritik öneme sahip.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı mahallesinde hizmet veren Bisiklethane'nin ustası Davut Altun, "Bisikleti hem kullanırken hem de muhafaza ederken nelere dikkat edilmesi" sorusunu yanıt verdi.

- Her mevsim ve hava koşulunda bisiklet sporunu gerçekleştiren amatör ve profesyonel sürücüler var. Ancak sıcaklıkların artmasıyla bisiklet kullanımının artığı da bir gerçek. Bisiklet kullanımında en sık yapılan hatalar ve dikkat edilmesi noktalar nedir?

Bisiklet kullanımında yapılan en sık hatalar, viteslerin doğru kullanılmaması ve lastik basıncının kontrol edilmemesinden kaynaklanan sürüş bozuklukları ile arızalara yol açabilecek durumlardır. Genellikle vites değiştirme sırasında kullanıcılar pedala fazla güç uygulayarak vites değiştirir. Bu durum zincir ve dişlilerin erken yıpranmasına, vites ayarlarının bozulmasına, hatta vites değiştiricilerin kırılmasına neden olabilir.

Lastik basıncı düşük olduğunda sürüş sırasında denge kaybı yaşanır. Kaldırıma çıkarken ya da ani bir çukura girildiğinde lastikler patlayabilir ve jantlar zarar görebilir. Bunlar çoğu zaman kullanıcıların gözünden kaçan, dikkat edilmeyen sorunlardır. Bu nedenle sürüşe çıkmadan önce lastik basıncının kontrol edilmesi büyük önem taşır.

- Belli bir süre kullanılmayacak bisikletlerin hangi koşullarda muhafaza edilmesi doğru olur?

Kışın insanlar bisikletlerini depoya, otoparka ya da balkonlara bırakarak saklıyor. Ancak bisikleti kaldırmadan önce lastik basıncını tamamlamak, özellikle zincir ve dişli kısımlarını normalden biraz daha fazla yağlayarak muhafaza etmek gerekiyor. Ayrıca bisikleti rutubetli, yağmura ve güneşe maruz kalan ortamlardan uzak tutmak önem taşıyor.

Uzun süre bekletilen bisikletlerde paslanabilecek birçok parça bulunur ve bu parçalar zamanla zarar görebilir. Paslanan bir parçayı eski haline getirmek ise çoğu zaman mümkün olmaz.

- Uzun süre kullanılmayan bisikletlerin sürüşe uygun hale getirilmesi için hangi adımlar izlenmeli?

Uzun süre kullanılmayan bisikletlerde genellikle oksitlenme, paslanma ve lastiklerde çürüme gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Bu şekilde gelen bisikletlerde iç ve dış lastikleri değiştiriyor, vites ve frenleri çalıştıran kablo ve tel tertibatını tamamen yeniliyoruz.

Kimyasal malzemelerle yaptığımız temizlik sayesinde bisiklet üzerinde tabakalaşmış yağları gidererek arındırma sağlıyoruz. Böylece bisikleti neredeyse ilk günkü haline geri getiriyoruz. Ancak bu süreç oldukça meşakkatli ve zor olduğundan, bisikleti uzun süreli depolamadan önce gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.