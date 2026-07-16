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Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARTTI

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 36 bin 324 liraya yükseldi.

Aynı dönemde, gıda harcamasına barınma, ulaşım ve diğer zorunlu giderlerin eklenmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı ise 119 bin 330 lira olarak belirlendi.

EN BÜYÜK HARCAMA KALEMİ

Günlük gıda harcamalarında en yüksek payı 432,46 lirayla süt ve süt ürünleri aldı. Bu grubu 275,04 lirayla sebze ve meyve, ardından 198,06 lirayla et, tavuk ve balık grubu izledi.

Diğer kalemler ise şu şekilde sıralandı:

Ekmek: 86,67 TL

Yağ: 78,42 TL

Şeker, bal, reçel: 37,76 TL

Kuruyemiş: 32,05 TL

Harcamaların dağılımı

Toplam gıda harcamalarının yüzde 35,7’si süt ve süt ürünlerine ayrılırken, sebze-meyvenin payı yüzde 22,7, et-yumurta-baklagil grubunun payı ise yüzde 23,3 olarak hesaplandı.

FİYAT ARTIŞLARININ ETKİSİ

Raporda, özellikle yağ ve kuruyemiş fiyatlarındaki artışın açlık sınırını yukarı çektiği vurgulandı. Öte yandan et ve süt ürünlerindeki bazı fiyat gerilemelerinin artışı sınırladığı ifade edildi.

BİSAM verileri, temel ihtiyaç maliyetlerindeki yükselişin sürdüğünü ve hane halkı üzerindeki ekonomik baskının arttığını ortaya koydu.