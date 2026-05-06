Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), tutuklu bulunan Genel Başkanları Mehmet Türkmen’e yönelik cezaevinde "kötü muamele ve işkence" iddialarıyla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Sendika yönetimi, Türkmen’in temel hak ihlallerine karşı çıktığı için hedef alındığını savunuyor.

TARTIŞMA "HASTA MAHPUS" TALEBİYLE BAŞLADI

Sendika avukatının cezaevi ziyareti sonrası kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre olay, Türkmen’in koğuşundaki hasta bir tutuklunun durumunu yetkililere bildirmek istemesiyle patlak verdi. İddiaya göre; Türkmen, hasta tutuklunun tedaviye erişememesi ve öz bakımını gerçekleştirememesi üzerine cezaevi görevlileriyle görüşmek istedi. Ancak bu talep, kısa sürede gerginliğe ve fiziki müdahaleye dönüştü.

"YAKA PAÇA HÜCREYE GÖTÜRÜLDÜ"

BİRTEK-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkmen’in maruz kaldığı muameleye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız, koğuştaki bir tutuklunun sağlık hakkını savunduğu sırada cezaevi görevlileri tarafından 'yaka paça' şekilde darp edilerek hücreye götürülmüştür. Sevk esnasında 'askı' yöntemi olarak bilinen kötü muameleye maruz bırakılmıştır."

CEZAEVİ KOŞULLARINA SERT ELEŞTİRİ

Açıklamada sadece Türkmen’in durumu değil, cezaevindeki genel yaşam koşulları da eleştirildi. Koğuşların kapasitesinin üzerinde dolu olduğu, hijyen sorunlarının baş gösterdiği ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu vurgulanırken, bu durumun bir "insan hakları ihlali" olduğu savunuldu.

Yaşananları "kabul edilemez" olarak nitelendiren BİRTEK-SEN, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu: