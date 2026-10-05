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Kaynak: DHA

Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir halı yıkamacı da meydana geldi. İddiaya göre Mevlüt Can K., Hasan Enes Ö. (22) ile Mehmet Ali Y. (23) işyerinde alkol alırken, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı. Bu sırada Mevlüt Can K., Hasan Enes Ö. İle Mehmet Ali Y.’yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan Mehmet Ali Y.’nin aldığı 5 bıçak darbesi nedeniyle durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinden kaçan Mevlüt Can K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.