Bilecik'te BİRLİKTE Güvenli Gelecek Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul ziyaretleri gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında, Açı Koleji ve Mor Mavi Anaokullarını ziyaret etti.

Ekipler ziyaretlerinde minik öğrencilere, trafik Kuralları, 112 Acil Çağrı Hattı kullanımı ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şubesine bağlı ekiplerin sürdürecekleri bilgilendirme faaliyetleri ile çocukların bilinçli, güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edecekleri ifade edildi.